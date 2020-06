Stasera in TV: in onda “Dunkirk” e “Sette Anime”

Non sapete cosa fare stasera? Niente panico! LiveUnict vi consiglia i migliori film della programmazione serale.

Dunkirk [Canale 5, ore 21:21]: Pluripremiato film di C.Nolan, vincitore di tre Premi Oscar. La storia dell’Operazione Dynamo, che in 8 giorni salvo’ la vita a 338.226 soldati.

L’ultimo samurai [Canale 20, ore 21:04]:ex militare accetta di andare in Giappone a istruire soldati. Coinvolto in una battaglia contro un gruppo di samurai contro le politiche dell’imperatore, viene catturato. Nel villaggio dei samurai comincia ad apprezzare la loro cultura e si innamora della moglie di uno dei samurai che lui stesso ha ucciso.

I soliti sospetti [Paramount Channel, ore 21:15]: cinque delinquenti si ritrovano insieme per sottoporsi ad un confronto all’americana. Scopriranno di essere manovrati da un uomo misterioso, Keyser Soze…

Sette Anime [TV8, ore 21:30]: Ingegnere aerospaziale decide di fare un dono molto speciale, ma prima vuole osservare le sette persone che ha scelto per vedere se lo meritano.