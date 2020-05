Frecce Tricolori decollano da Sigonella: il video della penultima tappa

Frecce Tricolori, per festeggiare il 74esimo anniversario della Repubblica italiana, sono impegnate in un singolare programma di esibizioni nei cieli di tutta Italia. La penultima tappa del viaggio decolla dalla'aeroporto di Sigonella.

È decollata da Sigonella la penultima tappa del viaggio, concludendo anche la quarta giornata del tour delle Frecce Tricolori che ha visto la Pattuglia Acrobatica Nazionale regalare il suo abbraccio tricolore alle città di Catanzaro, Bari, Potenza, Campobasso e Napoli.

Le Frecce Tricolori, per festeggiare il 2 giugno 2020, sono impegnate in un particolare programma di esibizioni nei cieli di tutta Italia, con un passaggio in 21 città; ultimo decollo oggi venerdì 29 maggio 2020. Grazie a questo percorso, i sorvoli della Pattuglia acrobatica nazionale (PAN) nel giro di 5 giorni abbracciano simbolicamente tutto il Paese in segno di unità, solidarietà e ripresa.

L’iniziativa è stata presa dall’Aeronautica militare in occasione delle celebrazioni per il 74esimo anniversario della Repubblica italiana. Oltre a un sorvolo di tutti i capoluoghi di regione, il percorso tocca anche su due luoghi simbolo: Codogno (Lodi), prima zona rossa, e Loreto (Ancona), il 29 maggio, dove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra.

Il “giro d’Italia” delle Frecce Tricolori si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.