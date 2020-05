Asco 2020: c’è una siciliana tra i migliori giovani oncologi del mondo

Oggi durante l'annuale congresso dell'ASCO, i quattro medici italiani saranno premiati come miglior giovani oncologi per le loro ricerche nell'ambito delle terapie e per aver individuato nuovi fattori prognostici.

Si apre oggi il congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) e che per cause di forza maggiore si svolgerà rigorosamente online e vedrà premiati quattro giovani oncologi italiani, tutti di età compresa tra i 30 e i 35 anni. Francesca Battaglin (già al terzo riconoscimento ricevuto), Patrizia Mondello, Beatrice Morelli e Mattia Rediti, questi i loro nomi, hanno ottenuto i prestigiosi Merit Awards per le loro ricerche. Infatti, con il loro lavoro hanno reso più personalizzabili le terapie oncologiche, e individuato nuovi fattori prognostici per capire i progressi della malattia in ciascun paziente.

Vediamo di conoscer meglio questi quattro giovani medici e le ricerche che stanno svolgendo: