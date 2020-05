Fase 2 in Sicilia: spostamenti aumentati del 47% in una settimana

I dati statistici di Enel X confermano un elevato incremento di spostamenti all'interno della regione: i numeri, però, non sono ancora paragonabili alla periodo precedente al lockdown.

Complici le belle giornate e i due mesi di estreme limitazioni alla libertà di movimento di ognuno, con l’allentamento del lockdown è tornata la voglia di passeggiare, passare del tempo fuori dalle mura domestiche e raggiungere le più svariate destinazioni all’interno della propria regione.

Stando ai dati statistici di Enel X, nella settimana tra il 18 e il 24 maggio è cresciuto di molto il numero delle persone in movimento nell’isola. Nella sola giornata di domenica, si è registrato un +43% a Palermo rispetto a quella precedente, +52% in provincia e +47% in Sicilia.

Ma nonostante il forte incremento degli spostamenti, questi non sono ancora paragonabili ai movimenti del periodo precedente al lockdown. Infatti, per la giornata di domenica 24 maggio gli spostamenti sono stati comunque più bassi del 9% rispetto alla normalità, mentre sabato 23 maggio gli spostamenti sono stati più elevati del 2% rispetto alla media, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Questa la tabella che complessivamente analizza spostamenti e chilometri percorsi dai siciliani nel periodo attuale, confrontati al periodo precedente al lockdown.

Aumentano dunque gli spostamenti dei siciliani, rispetto alla settimana che va dall’11 al 17 maggio, ma aumentano anche i chilometri percorsi, che però rimangono ancora troppo bassi rispetto alla media di gennaio-febbraio.