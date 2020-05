Studium Unict sbarca su App Store: disponibile ora l’applicazione per iPhone

Grazie ad uno studente dell'Università di Catania, la piattaforma Studium sarà consultabile tramite app anche per i possessori di un iPhone.

Su proposta del professore Filippo Stanco, presidente del corso di laurea in Informatica, lo studente Simone Scionti ha realizzato l’applicazione Studium Unict per iPhone.

Si tratta della versione per studenti della piattaforma Studium Unict, il portale di supporto delle attività didattiche universitarie. Adesso gli studenti potranno accedere alle pagine informative dei corsi e al materiale didattico, comunicare e interagire con docenti, tutor e altri studenti direttamente dal proprio smartphone, utilizzando l’app.

Come scaricare l’app?

Per scaricare l’applicazione per iPhone, disponibile su App Store, basta seguire questa procedura:

Cercare su App Store “Unict”; Cliccare sull’app “Porto di Catania”; Scendere in fondo alla pagine per trovare l’icona dell’app di Studium, cliccare ed entrare nella pagina App store di riferimento.

In alternativa, lo sviluppatore comunica che l’app sarà disponibile nei risultati di ricerca nei prossimi giorni.

Lo studente ringrazia il professore Filippo Stanco per l’opportunità e tutte le persone che hanno collaborato con lui per lo sviluppo dell’applicazione. Inoltre, spera di aver dato un contributo all’Università di Catania e si impegna a sviluppare presto anche la versione per i docenti.