“Fratellì ho preso er muro”: il video virale dell’ex rapper 1727wrldstar

L'ex rapper 1727wrldstar in diretta alla guida della sua auto e lo scontro con un muretto dopo una manovra azzardata: il video virale che sta facendo il giro del web.

È praticamente diventato virale il video dell’ex rapper Algero Corredini, in arte 1727wrldstar, in cui all’interno della sua auto fa una diretta alla guida del volante, tra sorpassi spericolati e passi azzardati. “Fratellì ho preso er muro, fratellì“, una frase che sta facendo il giro del web e dei social network tra adolescenti e non.

Il 24enne, nato a Roma, non è nuovo a queste tipo di dirette in cui sfida i suoi followers a suon di insulti e battute, alla guida della suo auto blu o in altre vicessitudini quotidiane, come ad esempio la lite con il padre all’interno del supermercato. L’ex rapper ha chiuso nel cassetto le sue strofe dopo litigi a vario titolo con il rapper Junior Cally o con il produttore discografico Sick Luke.

Nel video ormai diventato virale, si vede il romano prendere diritto un muretto dopo una manovra azzardata ad oltre 100 km/h, con un testacoda per evitare il semaforo rosso. Un esempio per le nuove generazioni che di certo fa discutere, scatenando l’ira di parecchi genitori preoccupati per i figli neopatentati.

“Ho preso er muro fratellì, oggi doveva andare così, non ci sono problemi“, continua a ripetere l’autore del video dopo aver constatato i danni in seguito al botto.