UNICT – Erasmus+, pubblicate graduatorie provvisorie di scorrimento

Le graduatorie provvisorie di scorrimento vanno accettate entro pochi giorni dalla pubblicazione e sono divise in quattro macro-aree di riferimento.

L’Università di Catania rende noto che sono state da poco pubblicate le graduatorie provvisorie di scorrimento del Bando Erasmus+ Studio per l’anno accademico 2020/2021. Come previsto dal bando, è stata formulata una graduatoria di merito per ciascuna delle quattro macro-aree previste. Vale a dire:

bio-medica;

economica/giuridica/sociale

scientifica

umanistica

Gli studenti assegnatari di destinazione dovranno confermare l’accettazione della sede entro il 28 maggio 2020 accedendo al Portale Studenti e compilando l’apposito modulo elettronico disponibile nella sezione Carriera > Mobilità internazionale > Erasmus studio > Accettazione della sede. La rinuncia o la mancata accettazione della sede comportano l’eliminazione dalle graduatorie definitive di scorrimento.

Per ogni chiarimento tecnico sulle procedure di accettazione/rifiuto online, l’Ateneo ha attivato un Help Desk in contatto con i consulenti tecnici che gestiscono il portale studenti Smart_edu. La referente è la dottoressa Doriana Manuele, email: erasmus.bandi@unict.it. Ogni ulteriore informazione è disponibile nella sezione “Internazionale” del sito web istituzionale dell’Università di Catania.