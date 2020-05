Mascherina per tutto il volo e distanza di 1,5 metri: le linee guida per viaggiare in Europa

Le autorità europee in materia di salute e sicurezza aerea hanno reso note le nuove linee guida per volare in sicurezza. Dal distanziamento all'obbligo della mascherina, ecco tutte le raccomandazioni.

Con un documento di 28 pagine, l’Easa (European Aviation Safety Agency) e l’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) presentano tutti gli accorgimenti da seguire per garantire la sicurezza necessaria durante i voli. Distanziamento di almeno 1,5 metri, uso della mascherina e controllo della temperatura sono alcune delle raccomandazioni necessarie per ricominciare a viaggiare in Europa.

Voli in Europa: le regole per viaggiare

Dall’ingresso in aeroporto e per tutta la durata del viaggio, i passeggeri sono tenuti ad indossare mascherine protettive, eccezion fatta per i bambini di età inferiore a 6 anni. Al terminal potranno accedere soltanto i passeggeri, i quali dovrebbero compilare un’autocertificazione sul proprio stato di salute al momento del check in online, prima di ottenere la carta di imbarco. I passeggeri saranno, inoltre, sottoposti al controllo della temperatura e l’allarme dovrebbe scattare ad almeno 38 gradi centigradi secondo il termoscanner, mentre in Italia la soglia massima sono i 37, 5 gradi.

A bordo, si raccomanda di tenere la distanza di almeno 1,5 metri. Qualora il distanziamento non fosse possibile, si invitano i passeggeri a indossare la mascherina e ad utilizzare soluzioni disinfettanti per tutta la durata del volo. Inoltre, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie dovrà essere cambiato ogni quattro ore circa, quindi i passeggeri dovrebbero assicurarsi di averne con se un numero sufficiente per tutto il viaggio. Non vige, invece, nessuno obbligo di distanziamento per le famiglie e per i soggetti che viaggiano insieme.

Inoltre, dovrebbero essere forniti dispositivi di protezione individuale a tutto il personale aeroportuale e dovranno essere incrementati gli interventi di pulizia e igienizzazione nelle aree del terminal e a bordo degli aeromobili.

Infine, si consiglia di ridurre il numero di bagagli a mano in cabina, in modo tale da rendere le procedure di imbarco e sbarco più rapide e fluide.

Assaeroporti condivide le misure proposte a livello europeo e ritiene di fondamentale importanza l’allineamento alle misure europee per fare in modo che il settore aereo in Italia possa ripartire. Fulvio Cavalleri, Vice Presidente Vicario di Assaeroporti, ha, infatti, affermato che l’allineamento alle misure europee è necessario perché “solo in questo modo sarà possibile ripristinare la connettività e sostenere l’attività economica, senza pregiudicare la competitività del settore, delle imprese che vi operano e dell’intero Paese. L’esclusione dell’Italia dal trasporto aereo europeo, inoltre, metterebbe sicuramente a rischio gli attuali livelli occupazionali, insostenibili senza una significativa ripresa del traffico”.