Aeroporti Sicilia, si torna a volare: da giugno riprendono le tratte da e per l’Isola

Ripartono i voli per la Sicilia. Alitalia incrementa le tratte per Catania, mentre Ryanair riprende a volare da Trapani: ecco tutte le nuove informazioni sugli scali aeroportuali siciliani.

Il sistema aeroportuale italiano è stato uno dei più colpiti dal lockdown. Tuttavia, l’entrata in vigore della Fase 2 ha permesso alle compagnie di allentare le restrizioni e aumentare le tratte disponibili. Dal 3 giugno riprende a pieno regime il traffico aereo in Italia. La conferma arriva dalla ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli: “Un ulteriore incremento, oltre a quello già realizzato con il decreto 207, dei servizi di trasporto, potrà essere disposto a partire dal 3 giugno, data da cui saranno ragionevolmente – ipotizziamo e speriamo – consentiti gli spostamenti interregionali, così come quelli da e per l’estero”. Così come: “sarà possibile procedere a riaprire tutti gli aeroporti dal 3 giugno allorquando saranno nuovamente consentiti i trasferimenti interregionali e internazionali e verranno meno le limitazioni nei trasporti”.

Il provvedimento riguarda anche la Sicilia e la Calabria, con la possibile riapertura dei rispettivi scali di Trapani e Reggio Calabria, mentre saranno irrobustiti gli scali di Catania e Palermo in Sicilia e di Lamezia Terme in Calabria.

Aeroporti Sicilia: Alitalia riprende i voli

La compagnia di bandiera è la prima ad aumentare i voli disponibili: il 36% in più rispetto al mese di maggio, operando 30 rotte da 25 aeroporti, dei quali 15 in Italia e 10 all’estero. Fra questi la tratta tra Roma Fiumicino e i due scali di Palermo e Catania conterà due voli in più. In totale, dal 2 giugno sono al previsti al momento quattro voli di andata e altrettanti di ritorno fra Fiumicino e Catania, lo stesso fra Roma e Palermo. Sempre il 2 giugno, inoltre, verrà ripristinato il collegamento continuo fra Roma e New York, nonché i voli con la Spagna (tratta Roma-Madrid e Roma-Barcellona) e i collegamenti diretti fra Milano e il Sud Italia.

Nello specifico, Alitalia effettuerà da Milano Malpensa due voli quotidiani andata e ritorno con Catania, Palermo e Bari e 4 collegamenti al giorno in Continuità Territoriale con Cagliari, Alghero e Olbia. Queste tratte si aggiungono agli 8 servizi giornalieri con Roma Fiumicino.

Ryanair e Volotea: ricominciano le offerte

La compagnia irlandese Ryanair torna a riprogrammare i suoi voli da e per gli aeroporti siciliani. Dal 21 giugno Ryanair riattiverà la tratta Trapani Birgi – Bologna e, da luglio, i collegamenti nazionali con Pisa e Bergamo Orio al Serio e quelle internazionali con Malta, Praga e Karlsruhe/Baden-Baden (Sud-ovest della Germania). Al momento le rotte nazionali sono in vendita solo a partire dal 21 giugno, quelle internazionali invece dal 2 luglio.

Anche la compagnia spagnola Volotea riattiva i collegamenti con l’Isola. Su Catania sono disponibili 28 destinazioni con i primi voli programmati per Napoli a partire dal 12 giugno e per Olbia il 14. Lo stesso si dà per la città di Palermo. Inoltre dal 3 luglio Volotea inaugura due nuove rotte da e per la Sicilia (da Catania si vola a Torino e da Palermo a Trieste).

Aeroporoto di Catania: collegamenti con Firenze da Air Dolomiti (Lufthansa)

Air Dolomiti, compagnia aerea del Gruppo Lufthansa, riparte dall’Italia e annuncia la ripresa dei collegamenti da Firenze (aeroporto Americo Vespucci) verso Catania e Palermo. A partire dal 5 giugno la compagnia proporrà quattro frequenze alla settimana per la Toscana. Nello specifico i voli saranno operati il lunedì, giovedì, venerdì e domenica con partenza da Catania alle 18:30 dal 5/06 al 23/10 e da Palermo alle 14:00 dal 5/06 al 18/06 e alle 18:00 dal 19/06 al 23/10. Per tutti questi voli Air Dolomiti propone una tariffa a partire da 99€ one way (178€ andata e ritorno) tasse e supplementi inclusi.