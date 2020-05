TFA Sostegno: come richiedere il certificato di specializzazione a.a. 2018/2019

È possibile richiedere l'attestato di conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità per l'a.a. 2018/2019. Tutti i dettagli su come richiederlo in articolo.

L’Università degli Studi di Catania comunica che tutti gli interessati al rilascio del certificato attestante il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, in riferimento agli a.a. 2018/2019, devono inviare richiesta tramite email all’indirizzo di posta elettronica tfa@unict.it. L’email dovrà avere in oggetto la dicitura “Richiesta certificato” e il seguente contenuto:

nome e cognome

codice fiscale

indirizzo e-mail al quale inviare il certificato

un contatto telefonico

L’Ufficio TFA provvederà a generare il versamento di 32 euro (di cui 16 euro a titolo di bollo virtuale per la richiesta di rilascio certificato e 16 euro a titolo di bollo virtuale per il certificato). Una volta emessa la richiesta di pagamento, i richiedenti dovranno collegarsi al Portale Studenti, cliccare alla voce “Pagamenti da effettuare” e procedere con il versamento.

Effettuato il pagamento, l’Ufficio TFA procederà all’emissione del certificato che, una volta firmato digitalmente, verrà inviato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio TFA ai seguenti recapiti: 095/7307991 – 992 – 993 – 994.