Stasera in TV: “La dolce vita”, “Borotalco” e “Scontro tra titani”

Ecco i titoli selezionati per voi della redazione di LiveUnict per trascorrere piacevolmente la serata: dai grandi classici, al Fantasy moderno in questo mercoledì 20 maggio.

La dolce vita [Rai Movie, 21:10]: Marcello, malgrado le proprie ambizioni di scrittore, si è adattato al ruolo di giornalista mondano. Conosce e frequenta così il mondo dorato che gravita attorno a via Veneto, ne assorbe la mentalità e ne copia i comportamenti. Anche la sua vita sentimentale è sregolata per le avventure occasionali che logorano il suo rapporto con Emma, la donna con cui vive. Nemmeno la tragedia dell’intellettuale Steiner lo scuote.

Voglia di ricominciare [La 7d, 21:30]: una giovane divorziata con un figlio irrequieto decide di rifarsi una vita: il nuovo marito si rivela presto un padre violento. Dall’autobiografia di Tobias Wolff.

Scontro tra titani [Italia Uno, 21:30]: storia mitologica che vede Perseo, figlio di Zeus, combattere contro lo zio Ade e i suoi perfidi piani per dominare la terra. Perseo e un gruppo di prodi darà battaglia a creature sovrannaturali in luoghi dove l’uomo non era mai stato prima.

Borotalco [Cine 34, 21:10]: Sergio Benvenuti, ragazzotto ingenuo e piuttosto impacciato, trova lavoro come venditore presso una casa editrice musicale. Dovrebbe essere il suo trampolino di lancio: carriera e quindi matrimonio con l’eterna fidanzata. In realtà finisce all’ultimo posto nelle vendite. Per un equivoco viene scambiato, da una sua collega, per un vissuto playboy, ma il sogno dura poco.