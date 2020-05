Meteo Sicilia: domani allerta gialla su Catania e quasi tutta l’Isola

Torna il maltempo su quasi tutto il territorio siciliano: la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di domani.

Meteo Sicilia: per la giornata di domani, giovedì 21 maggio 2020, la Protezione civile della Regione Sicilia ha diramato l’allerta meteo gialla su tutta l’Isola, ad eccezione della zona E, ovvero la parte centro-meridionale della Sicilia. L’avviso della protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico è valido per tutta la giornata di domani, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 21 maggio 2020.