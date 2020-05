Meteo Sicilia, non si arresta il caldo africano: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia: l'Isola sarà interessata da picchi di calore assimilabili a quelli estivi. Ecco le previsioni per sabato e domenica.

Meteo Sicilia: caldo in arrivo per l’Isola, che vede già dalla metà di maggio le prime avvisaglie di quella che si rivelerà un’estate molto calda. Già dalle prossime ore, infatti, le temperature dovrebbero cominciare a salire lungo le nove province. Ciò invita la popolazione a trascorrere, seppur in sicurezza, un weekend all’aria aperta, fatto di attività motoria in zone fresche, o di un pranzo all’aperto. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per il 16 e il 17 maggio: quali zone dell’Isola saranno interessate dalle temperature più alte?

Meteo Sicilia: le previsioni per l’Isola

Mentre per molte zone d’Italia sarà un weekend all’insegna delle basse temperature e del maltempo – dovuti alle correnti fredde provenienti dal Mare del Nord – non si potrà dire lo stesso per l’Isola. Quest’ultima, infatti, assieme ad alcune regioni meridionali sarà interessata da un anticiclone proveniente dal nord Africa; come risultato, si avranno un meteo stabile e picchi, in alcune zone, di oltre 30°.

Così, se in alcune zone potrebbero esservi inizialmente delle nuvole minacciose di cattivo tempo, non vi è da preoccuparsi: saranno senz’altro passeggere. Infatti, sebbene in alcune zone dell’Isola come Enna, Siracusa e Caltanissetta si parta da una minima ben sotto i 20°, queste avvisaglie di maltempo avranno fine; per le province appena citate, infatti, le temperature massime raggiungeranno i 33°, a Caltanissetta addirittura un picco di 36°.

Il caldo da record dovrebbe essere registrato a Palermo: secondo le previsioni, infatti, nel capoluogo siciliano si potrebbero arrivare a toccare per poco i 40°. Picchi di calore potrebbero avvenire, infine, tra Ragusa (37°), Agrigento (34°) e Trapani (30°).

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

La provincia etnea, a differenza delle altre appena citate, andrà distinguendosi nel weekend. Infatti, unitamente alla provincia di Messina, saranno le uniche ad avere delle temperature massime sotto i 30°. Le giornate per Catania saranno infatti caratterizzate da nubi sparse, e da un buon vento, non freddo ma adatto a rinfrescare da possibili momenti di calore più elevato.

Nel dettaglio, per la giornata di oggi, 16 maggio, le temperature non s’innalzeranno più dei 27°/28°: sono previste velature lievi nel cielo, ma nulla di preoccupante ai fini di una passeggiata fuori di casa. Per domani, 17 maggio, la situazione sarà più o meno simile: assenza totale di precipitazioni, un cielo caratterizzato da poche rade nuvole, infine una massima di circa 27°. L’estate, insomma, si avvicina sempre di più: via via che le aperture aumenteranno, i siciliani potranno (finalmente) godersi appieno una stagione che potrebbe rivelarsi ancor più piacevole da vivere.