Stasera in TV: “Ricatto d’amore” e “Valerian e la città dei mille pianeti”

Ricatto d’amore [Rai 1, ore 21.25]: Margaret è una affermatissima dirigente, tutto sembra andare per il meglio nella sua carriera quando si scopre che essendo di nazionalità canadese avrebbe dovuto sbrigare delle pratiche per rimanere negli Stati Uniti. Per non essere deportata in Canada Margaret impone al bistrattato assistente che lui la sposi. Naturalmente finiscono con l’innamorarsi l’uno dell’altra.

Troppo napoletano [Rai2, ore 21.20]: Debora, affascinante napoletana verace, dopo la morte del marito, cantante neomelodico, si preoccupa del figlio Ciro, scugnizzo complessato, tanto da portarlo dal timido psicologo Tommaso. Quest’ultimo si rende conto che i problemi di Ciro sono dovuti alle sue inquietudini amorose per la piccola Ludovica: tra Tommaso invaghito di Debora e Ciro che insegue Ludovica si crea una sottile complicità, dove ognuno dei due aiuta l’altro a coronare i suoi sogni.

Valerian e la città dei mille pianeti [Rai4, ore 21.20]: Blockbuster fantascientifico di Luc Besson con Cara Delevingne. Due agenti governativi vengono spediti nella metropoli di Alpha per fronteggiare le forze che minacciano l’universo.

Le Iene Show [Italia1, ore 21.15]: Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

Habemus papam [RaiMovie, ore 21.10]: Il neo eletto Pontefice mentre viene proclamato alla folla ha un attacco di Panico. Secondo le regole della Chiesa finché il papa non viene presentato davanti alla folla l’elezione non viene conclusa e così l’intero conclave non può avere contatti con l’esterno. Preoccupati comunque con le condizioni del neo papa chiamano uno psicoanalista per capire cosa succede.