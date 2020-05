Stasera in TV: “Il commissario Montalbano” e “Il diavolo veste Prada”

Riparte una nuova settimana e se non sapete cosa fare o cosa guardare stasera in TV, ecco qualche consiglio sui film e i programmi in onda oggi.

Il commissario Montalbano [Rai1, ore 21.30]: Una nuova indagine per il commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri. In questo episodio, Salvo Montalbano fa uno strano sogno che lo agita durante la notte. Al mattino seguente, quando si presenta in commissariato dovrà risolvere due casi: il primo riguarda una presunta rapina subita da una donna, il secondo la denuncia di un anziano contadino che una sua stalla vecchia e in disuso chiusa con delle strane porte e finestre.

Il diavolo veste Prada [Canale 5, ore 21.45]: Dopo essersi laureata con successo nella cittadina di provincia nella quale ha sempre vissuto, Andy si trasferisce a New York dove riesce ad essere assunta come assistente di Miranda Priestly, direttrice di Runaway, rivista di moda per eccellenza, che detta legge anche agli stilisti. I modi dispotici di Miranda e la mancanza di feeling con le ambiziosissime colleghe impongono ad Andy di cambiare se stessa tanto nell’aspetto, quanto nell’animo, per poter sopravvivere alla giungla dell’ambiente di lavoro.

Sister Act II – più svitata che mai [Rai 2, ore 21.25]: Quando le Sorelle del Convento di S. Caterina giungono in una scuola del centro di S. Francisco piena di adolescenti scalmanati, trovano un inferno nei corridoi e nelle aule devastate. Le suore si ritrovano nei guai. A questo punto solo una persona può ridar loro fiducia: una “rilucente” cantante di nome Deloris Van Cartier. Dopo tante preghiere le sorelle riescono a rintracciarla a Las Vegas, dove Deloris ha fatto carriera. Convinta dalle buone sorelle, Deloris accetta di rimettersi le vesti di suor Maria Claretta.

X-Men [Venti, ore 21.10]: Gli X-Men, che rappresentano uno stadio successivo dell’evoluzione umana, sono supereroi mutanti, caratterizzati cioè da una particolare mutazione genetica che conferisce un potere sovrumano che essi hanno posto al servizio dell’umanità. Ma gli uomini temono ciò che non possono comprendere e gli X-Men dovranno presto fare i conti con l’intolleranza, il pregiudizio e il rifiuto della razza umana per la quale lottano.

Un giorno di ordinaria follia [La7, ore21.30]: Los Angeles, estate 1992, caldo torrido. Bill rimane bloccato con l’auto in un ingorgo, scende, la chiude e “va a casa” con una passeggiata di quaranta chilometri che si trasforma in un’odissea violenta. A quella di Bill fa da riscontro la vicenda parallela di un poliziotto al suo ultimo giorno di servizio. È lui che intuisce cosa ha in mente Bill attraverso il suo percorso nella città.

Una serie di sfortunati eventi [Spike, ore 21.30]: I tre fratelli Baudelaire sono ragazzi dotati di particolari capacità: Violet, la maggiore, è un’abile inventrice, capace di trasformare oggetti abbandonati in congegni adatti a quasi ogni occasione. Klaus, quello di mezzo, ama i libri ed è in grado di ricordare tutto ciò che legge. Sunny, la più piccola, si diletta a mordere le cose. Dopo l’incendio della loro casa, i tre fratelli diventano orfani e vengono affidati alle cure di un loro parente: il conte Olaf, un attore fallito interessato esclusivamente a mettere le mani sull’eredità lasciata agli orfani Baudelaire dai loro genitori.