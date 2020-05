Sicilia, novità per giovani e studenti: ripartono tirocini formativi e stage

Nella nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Musumeci, viene menzionata la ripresa degli stage professionali e dei tirocini formativi.

La “fase 2bis” è iniziata da poche ore. Finalmente si può dare l’addio ai due mesi di totale lockdown, riprendendo, nel rispetto delle specifiche linee guida, alcune attività ferme da tempo. Tra quelle elencate nell’ordinanza firmata nelle scorse ore dal Presidente Musumeci, si trova inoltre una notizia positiva che riaccende la speranza di studenti universitari e non: viene autorizzata, infatti, la ripresa delle attività di stage professionali e tirocini formativi.

Infatti, come previsto dall’articolo 12 del titolo II (riguardante le attività economiche e produttive), “sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali), finalizzati alla c.d. formazione al lavoro, nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale”.

Un’ottima notizia, dunque, per coloro che si trovavano in una situazione di stallo sin dall’inizio del lockdown in Italia. Per quel che concerne l’Università degli Studi di Catania, al momento, nessuna novità. Bisogna attendere nuove disposizioni: fino ad ora, infatti, la situazione resta immutata.