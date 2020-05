Sicilia, sì alla riapertura delle strutture balneari: ecco le novità

In Sicilia, anche la stagione balneare può cominciare a prepararsi per la riapertura: ecco tutte le novità contenute nella nuova ordinanza firmata dal presidente Musumeci.

Non è ancora certo l’esito della stagione estiva di questo 2020, ma si sta lavorando per una ripartenza in tempi brevi. Secondo la nuova ordinanza del Presidente Musumeci i settori impiegati nei servizi balneari possono cominciare a prepararsi per la riapertura, la cui data ufficiale non è ancora stata concordata. Via libera non solo ai lavori di manutenzione dei lidi ma anche ad appuntamenti con il pubblico per promuovere al pubblico offerte e servizi.

Si legge, infatti, nell’articolo 4 dell’ordinanza: “Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche alla apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e alla vendita dei propri servizi.“

I giochi in spiaggia seguiranno le “Linee Guida” del decreto del 17 maggio 2020 indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e rientreranno nelle attività sportive: “Si applicano le Linee Guide per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali sono a titolo esemplificativo: tamburello, bocce, e ogni altra attività motoria da spiaggia).“

La fruizione delle cabine sarà consentita al pubblico senza l’obbligo di parentela: “È consentita la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufficienti”.