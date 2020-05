Catania, picchia la ex fidanzata e diffonde foto intime: indagato 42enne

Catania, picchia la ex e diffonde foto intime. Lei lo denuncia ai Carbinieri: l'uomo, un quarantaduenne, è adesso indagato.

Attravcerso le indagini dei Carabinieri, la Procura di Catania ha posto fine agli atteggiamenti intimidatori, ossessivi e violenti di un 42enne catanese nei confronti della sua ex fidanzata. La vittima di 23 anni ha così ottenuto il divieto di avvicinamento del suo ex fidanzato. Nelle indagini i Carabinieri hanno costatato tutti i comportamenti del compagno nei confronti della ragazza, che avevano una natura violenta.

I due avevano iniziato una relazione lo scorso anno che si era interrotta per volere della donna. Da qui è nata la non accettazione da parte dell’ex compagno che è passato alle maniere forti. Ha iniziato pedinandola al lavoro con annesse scenate di gelosia davanti ai colleghi. Durante uno di questi pedinamenti, l’ossessione del 42enne è esplosa in violenza e non ha esitato ad afferrare la donna dai capelli, schiaffeggiandola e prendendola a schiaffi. Dopo quella lite, la donna fu subito trasportata all’ospedale Garibaldi e furono accertate più lesioni dalla diagnosi medica.

Nonostante questo episodio finito male, i due sono tornati nuovamente assieme. La donna, dapprima ha creduto che il comportamento dell’uomo fosse cambiato, è stata nuovamente vittima di atti intimidatori, come cospicui messaggi di minacce. In particolar modo, l’uomo minacciava la donna di diffondere foto intime ad amici e parenti. I suoi intenti non si sono fermati nemmeno durante il lockdown: infatti lo scorso 24 aprile l’uomo ha raggiunto il posto di lavoro della donna e l’ha aggredita fisicamente e verbalmente.