Coronavirus, l’allarme dell’Oms: “Potrebbe non scomparire mai, come l’Hiv”

Il Coronavirus potrebbe non sparire del tutto. A dirlo è il capo del programma di emergenze sanitarie dell'Oms, che ha sottolineato come il vaccino sia l'unica possibilità.

Il Covid-19 potrebbe non sparire mai. A dirlo è Mike Ryan, a capo del programma di emergenze sanitarie dell’Oms, in un briefing sulla malattia: “Abbiamo un nuovo virus che entra nella popolazione umana per la prima volta e quindi è molto difficile prevedere quando riusciremo a prevalere su di esso”.

Ryan ha specificato che il Covid-19 potrebbe diventare come molti altri virus, che sono entrati a far parte delle malattie endemiche, senza scomparire mai: “Questo virus potrebbe diventare solo un altro virus endemico nelle nostre comunità e potrebbe non scomparire mai. L’Hiv non è scomparso. Non sto confrontando le due malattie, ma penso sia importante che siamo realistici. Non credo che nessuno possa prevedere quando o se questa malattia scomparirà”, ha spiegato.

Il capo del programma di emergenze sanitarie dell’Oms ha, infine, aggiunto che il Covid-19 potrebbe anche fondersi con altri virus che compaiono ogni anno. Con un vaccino, “potremmo avere una possibilità di eliminare questo virus ma quel vaccino dovrà essere disponibile, dovrà essere altamente efficace, dovrà essere reso disponibile a tutti e dovremo usarlo”.