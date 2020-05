Meteo Sicilia, in arrivo l’anticiclone africano: le previsioni della settimana

Meteo Sicilia: in arrivo in tutto il Sud Italia un'ondata di caldo. L'anticiclone africano travolgerà in particolar modo la Sicilia: ecco le previsioni della settimana.

Meteo Sicilia: l’inizio settimana segnerà, per il Nord del Paese, l’inizio di una breve fase di maltempo. Secondo quanto riportato da 3BMeteo, temporali e grandine colpiranno tutto il settentrione, mentre al Sud il Beltempo continuerà con le temperature primaverili almeno per qualche giorno. Nella parte orientale dell’Isola, quest’ultime si aggireranno tra i 15 e i 26 gradi con un cielo prevalentemente soleggiato. Tuttavia nuovi cambiamenti sono dietro l’angolo.

Meteo Sicilia: in arrivo l’anticiclone africano

A partire dalla giornata di giovedì, le temperature in Sicilia – come nella maggior parte del Sud Italia – schizzeranno alle stelle. L’arrivo di un anticiclone africano porterà nel nostro Paese la prima vera ondata di caldo di questo 2020. Tra tutte quelle del Centro Sud, sarà la Sicilia la regione maggiormente interessata da questo grande spostamento di aria calda. I valori che si registreranno saranno oltre la media con temperature che supereranno i 34 gradi anche nelle zone interne dell’Isola.

Mete Sicilia: le previsioni nel Catanese

Anche Catania (e provincia) sarà interessata dall’arrivo dell’anticiclone africano a partire dalla giornata di venerdì 15 maggio 2020. Le temperature rimarranno alte per tutto il weekend con temperature che si aggireranno tra i 20 e 38 gradi. In particolare, per la giornata di venerdì si prevedono sole e caldo bollente per tutta la giornata con una temperatura che, tra le 14:00 e le 15:00 schizzerà a 38 gradi. Lo stesso si registrerà nelle giornate di sabato 16 maggio e di domenica 17 maggio. La situazione si regolarizzerà a partire dalla settimana successiva con un leggero calo delle temperature che non dovrebbero andare oltre i 30 gradi.