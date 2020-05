Stasera in TV: in onda “Breaking Dawn” e “Blue Jasmine”

Inizia il weekend e per un venerdì sera da passare a casa, ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera in TV.

The Twilight saga: Breaking Dawn parte 2 [Italia Uno 21.30]: la nascita di Renesmee, la figlia di Edward e Bella, ha scatenato l’intervento dei Volturi, che credono che la bambina possa svelare al mondo l’esistenza dei vampiri. I due faranno di tutto per proteggerla, chiedendo aiuto a vecchi amici.

Blue Jasmine [IRIS 21.00]: dopo aver visto la sua vita distrutta e il suo matrimonio andare in fumo, Jasmine lascia la sua mondana e raffinata New York per trasferirsi a San Francisco dalla sorella. Così inizia il suo percorso per fare ordine nella sua esistenza.

Wonder Wheel – La ruota delle meraviglie [Rai3 21.20]: la storia delle vicissitudini di una cameriera disillusa sullo sfondo della New York degli anni ‘50, tra amori e gelosie.

Partnerperfetto.com [La 5 21.10]: dopo il divorzio, Sarah viene spinta dalle sorelle a cercare un nuovo amore. Inizia così la trafila degli incontri con pretendenti conosciuti sul web.

Ember – Il mistero della città di luce [Paramount Channel 21.25]: per intere generazioni, la gente della città di Ember ha vissuto in pace e prosperità nel sottosuolo grazie all’immenso generatore che forniva luce in abbondanza. Quando si avvicina la data dello spegnimento della macchina, toccherà a due ragazzi aiutare la città e svelare il mistero della sua fondazione.

David di Donatello 2020 [Rai 1 21.25]: serata condotta da Carlo Conti per celebrare il grande cinema italiano e premiare i suoi protagonisti.