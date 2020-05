Meteo Sicilia, la Fase 2 comincia col bel tempo: le previsioni della settimana

Anche le condizioni meteo si rallegrano per l'arrivo della tanto attesa "fase 2" dell'emergenza: continuerà infatti a splendere alto il sole su tutta la Sicilia.

Nonostante l’emergenza sanitaria, la primavera sembra non voler cedere al lockdown e l’arrivo dell’estate appare invece prossimo, considerando le condizioni meteo previste per la settimana. In tutta la Sicilia saranno infatti giornate serene e assolate con temperature elevate in molte città. Si prospettano quindi sette giorni di beltempo che faranno pregustare l’arrivo dell’estate ai siciliani.

Meteo Sicilia: le previsioni della settimana

Nel dettaglio, la giornata di lunedì 4 maggio 2020 sarà prevalentemente soleggiata su tutta la Sicilia, con qualche nube sui cieli di Palermo e Ragusa. Le temperature massime saranno anche abbastanza elevate per il periodo, con le tre città più calde della Sicilia, vale a dire Agrigento, Catania e Siracusa, dove si potrebbero sfiorare i 27 gradi.

Le giornate di martedì e mercoledì vedranno un miglioramento che porterà sole su tutta la Sicilia, senza eccezioni. Anche le temperature subiranno un innalzamento e a Siracusa si toccheranno i 32 gradi nella giornata di mercoledì. Da giovedì, il sole potrebbe abbandonare qualche città siciliana: è infatti possibile che nel pomeriggio si verifichino delle precipitazioni tra Enna e Caltanissetta, con un relativo calo delle temperature su gran parte della Sicilia e qualche nuvola su alcune città dell’Isola.

Tuttavia, da venerdì tornerà a splendere il sole sulla maggior parte della Sicilia, soprattutto a partire dal pomeriggio. Anche nel weekend la tendenza al beltempo non dovrebbe abbandonare l’Isola, manifestandosi più o meno uniformemente su tutto il territorio siciliano.

Per quanto riguarda Catania, l’intera settimana sarà caratterizzata per lo più da giornate prevalentemente assolate con temperature particolarmente alte per la stagione nella giornata di martedì e mercoledì. Qualche breve pioggia potrebbe tuttavia macchiare il cielo catanese nella giornata di giovedì. Si tratterà tuttavia di un caso isolato, che sarà presto sostituito da nuove giornate prevalentemente soleggiate e calde, condizione che è molto probabile continui nel corso della settimana successiva.