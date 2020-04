Meteo Catania, oggi ultimo stralcio d’inverno: cielo coperto e pioggia

Il meteo Catania di oggi annuncia pioggia e maltempo per l'ultima perturbazione di primavera. Tempo in miglioramento nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo Catania di oggi lasciano intendere un ultimo stralcio d’inverno in questa primavera già iniziata. Si dovrebbe, infatti, trattare dell’ultima perturbazione della stagione, prima dell’arrivo di un tempo più soleggiato e caldo. La pioggia, quindi, batterà insistente in questo mercoledì di fine mese, che si contraddistinguerà per il cielo coperto fino alle ore serali.

La mattinata lascia presagire decisi rovesci fino all’ora di pranzo, quando le precipitazioni lasceranno il passo a un cielo coperto da nubi sparse, ma a tratti anche molto nuvoloso. Il tempo si manterrà nuvoloso e parzialmente nuvoloso fino a sera, quando si attende, invece, un miglioramento.

I venti si manterranno deboli al mattino e al pomeriggio, provenendo prima da Nord e poi da Sud-Ovest, mentre le temperature si aggireranno da una minima di 16.2 gradi a una massima di 23.2 gradi. Anche nel resto della Sicilia si prevede una giornata all’insegna del maltempo, con piogge localmente molto forti e allerta meteo nella zona sud-occidentale dell’Isola.

Il meteo Catania dei prossimi giorni, invece, prevede un netto miglioramento, anche se si potranno avere leggere velature durante tutto il giorno. I cieli, comunque, si manterranno in prevalenza sereni, mentre si potrebbe assistere a un lieve calo delle temperature.