Meteo Sicilia: diramata “allerta gialla” su alcune zone dell’Isola

A dispetto delle previsioni, sembra tornare il maltempo su parte della Sicilia: la Protezione Civile ha diramato "allerta" gialla per la giornata di domani.

Meteo Sicilia: per la giornata di domani, lunedì 27 aprile 2020, la Protezione civile della Regione Sicilia ha dichiarato allerta meteo gialla per alcune zone dell’Isola, nella parte orientale e centro-orientale. L’avviso della protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico è valido dalle 16.00 del 26 aprile 2020 alle 24.00 del 27 aprile 2020.

Nonostante le previsioni meteo diffuse da alcuni siti autorevoli, il bollettino della Protezione civile prevede un ritorno improvviso del maltempo con rovesci e temporali su buona parte dell’Isola.