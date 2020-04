Stasera in TV: in onda “In guerra” per amore ed “Eclipse”

Sono già passati 50 giorni di quarantena e ormai siamo diventati tutt'uno con divano e film: la programmazione TV consigliata dalla redazione di LiveUnict per stasera, venerdì 24 aprile.

In guerra per amore [Rai 3, 21.20]: diretto e interpretato da Pierfrancesco Diliberto (in arte Pif), il film ambientato durante la Seconda guerra mondiale e che racconta della travagliata storia d’amore tra tra Arturo, cameriere emigrato a New York, e la bella Flora.

The Twilight Saga: Eclipse [Italia 1, 21.30]: nuovo capitolo ispirato ai romanzi di Stephenie Meyer. Bella e Edward sono stati riuniti, ma la loro relazione vietata è minacciata da una creatura maligna in cerca di vendetta. Bella sarà costretta a scegliere tra il suo amore per Edward e la sua amicizia per Jacob Black, mentre la battaglia tra vampiri e lupi mannari continua.

The next three days [20 Mediaset, 21.00]: Russell Crowe e Liam Neeson in un dramma-thriller. Un professore tenta disperatamente di salvare la moglie incarcerata per un caso di omicidio. Sarà davvero disposto a tutto per far evadere la moglie? Sarà disposto anche a uccidere o a colpire una guardia? E lui crede davvero fino in fondo a sua moglie?

L’altra donna del re [Iris, 21.00]: Natalie Portman, Scarlett Johansson ed Eric Bana nella tormentosa e drammatica storia d’amore tra il re Enrico VIII e le due sorelle Anna e Maria Bolena. Le due ragazze vengono catapultate, dalla loro tranquilla vita di campagna, nell’eccitante e pericolosa vita di corte, e ciò che inizia come un semplice tentativo di aiuto per la loro famiglia, si trasforma gradualmente in una spietata rivalità fra le due, al fine di ricevere i favori del re.