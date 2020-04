Stasera in TV: “Pirati dei Caraibi” e “La ragazza del treno”

Il palinsesto di stasera 23 aprile 2020 si arricchisce di film, serie tv e documentari entusiasmanti. Ecco tutte le proposte di oggi.

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare [Canale 5]: Dopo essere fuggito dalle guardie del re nel tentativo di liberare il vecchio compagno Gibbs, Jack Sparrow si ritrova prigioniero sulla nave di Barbanera per merito di Angelica, sua bellissima figlia, in passato sedotta e abbandonata da Jack e ora a capo della ciurma di zombie del padre. Jack fa dunque rotta suo malgrado verso la Fontana della giovinezza, alleandosi con Barbossa che vuole vendicarsi di Barbanera, responsabile della gamba di legno che lo invalida. Per poter ottenere dalla fonte il suo beneficio occorrono però alcuni ingredienti di non facile reperimento: due antichi calici e una lacrima di sirena.

Vivi e lascia vivere [RAI 1]: Prima puntata di una nuova serie tv targata RAI con protagonista la bella e brava Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggiero, una donna con una vita apparentemente tranquilla stravolta dalla morte del marito. Da quel momento Laura si vede costretta a reinventare la sua vita e quella della sua famiglia, avviando una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. La donna però porta dentro di sé anche un segreto che ha tenuto nascosto con tenacia ma che non smette di farla soffrire.

Bus 657 – Heist [Italia 1]: Un padre senza mezzi per pagare le cure del trattamento medico della figlia vede come ultima possibilità quella di unirsi con un avido collega per rapinare un casinò. La situazione però sfugge loro di mano e i due si ritrovano costretti a prendere in ostaggio il bus numero 657. Pian piano si fa avanti l’idea che il dirottamento del bus non sia tutto frutto del caso.

La ragazza del treno [RAI movie]: Thriller entusiasmante con Emily Blunt. La protagonista Rachel è una donna in crisi: divorziata ma ancora innamorata del marito nonostante questi abbia una nuova famiglia. Il suo unico rifugio è l’alcol. Durante i suoi viaggi in treno per andare al lavoro osserva dal finestrino una coppia di giovani e comincia a immedesimarsi nella ragazza, Megan, bella e piena di vita. Quando scopre che questa ha una relazione con un altro uomo, rivive il proprio trauma una seconda volta. Megan però ad un certo punto scompare misteriosamente e Rachel non riesce a ricordare se è stata testimone oppure protagonista della sua sparizione.

Mai dire Gallery [Mediaset extra]: Il meglio di 26 anni di risate e divertimento con tutti i personaggi, i commenti e i tormentoni diventati un cult. Conduce ovviamente la Gialappa’s Band.

Universo misterioso: le ultime scoperte – Pianeti extrasolari: c’è vita lassù? [Focus]: Tecnica dei transiti e della velocità radiale, esopianeti e nane rosse, telescopi spaziali e terrestri… Esiste viva al di là del nostro sistema solare?