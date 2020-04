Meteo Sicilia, oggi “allerta gialla”: temporali anche su Catania

Ancora allerta gialla, diramata dal Dipartimento regionale della Protezione civile, per oggi venerdì 24 aprile. Forti piogge sulla parte orientale dell'Isola.

Non si ferma il maltempo che sta caratterizzando questi ultimi giorni del mese di aprile. Infatti, precipitazioni e forte vento hanno caratterizzato il meteo di questa settimana nell’Isola: già da giorni, sono state diramate allerte gialle in tutto il territorio siciliano.

Anche oggi, venerdì 24 aprile, è stata diramata l’allerta gialla da parte del Dipartimento regionale della Protezione civile. La zona interessata ai rovesci di carattere temporalesco di oggi è quasi tutta la parte orientale della Sicilia. Infatti, il maltempo si concentrerà sulle province di Catania, Siracusa e Messina.

A Catania, i temporali si concentreranno soprattutto nella seconda parte di giornata, dal primo pomeriggio fino a sera. Anche se comincerà a piovere già a partire da mezzogiorno. Le temperature, invece, varieranno tra una minima di 15°C e una massima di 19°C.

Miglioramenti, invece, per la giornata di domani e per i prossimi giorni, anche se non mancheranno ulteriori precipitazioni. Infatti, per sabato 25 aprile sarà previsto beltempo: cielo prevalentemente sereno ed un piccolo innalzamento delle temperature (con una massima di 25°C). Per domenica 26 aprile, invece, qualche pioggia per il territorio isolano (soprattutto tra il centro e la zona occidentale).