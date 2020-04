UNICT – Al via il concorso “Schizzi di Scienza” per gli alunni delle scuole primarie

Unict e Città della Scienza lanciano un concorso di grafica intitolato "Schizzi di Scienza". Per partecipare è necessario inviare il disegno della propria città ideale della scienza all'indirizzo email specificato. I partecipanti hanno tempo fino al 10 maggio per le loro opere artistiche.

Unict lancia il concorso grafico “Schizzi di Scienza” rivolto ai bambini che frequentano le classi della scuola primaria. Per parteciparvi è necessario avere la passione per il disegno e contemporaneamente per la scienza e gli esperimenti. Il concorso prevede che ogni partecipante disegni la sua ideale “Città della Scienza”.

Ecco le semplici regole per partecipare:

L’appuntamento è fissato per il 28 aprile 2020 alle 15:00. Naturalmente dovranno essere presenti anche i genitori dei bambini partecipanti o gli insegnanti. Sarà possibile interagire e fare domande direttamente dalla nostra pagina Facebook. Avremo mezz’ora di tempo. Saremo in video per mostrarvi alcune immagini della Città della Scienza e per rispondere alle domande e alle curiosità che i partecipanti invieranno via chat. Il secondo passo prevede che i partecipanti realizzino il disegno, usando la tecnica preferita: matite, pastelli, acquarelli, non ci sono limitazioni alla fantasia di chi partecipa! Ispirandosi alla Città della Scienza, potrà essere un disegno della struttura esterna, oppure quello di un esperimento che vorreste vedere realizzato, o ancora, degli scienziati al lavoro o… largo alla fantasia per disegnare insieme la Città della Scienza del futuro. Sarà inoltre necessario scegliere un bel titolo per l’ opera realizzata.

Ultimo sforzo: sarà sufficiente inviare una fotografia del disegno all'indirizzo: cds@unict.it, entro il 10 maggio 2020, indicando il titolo del disegno, nome cognome, scuola e indirizzo, specificando la classe frequentata.

Il 15 maggio verrà pubblicata sulla pagina Facebook di Città della Scienza tutte le foto dei disegni ricevuti e ci saranno 5 giorni di tempo per votare il disegno preferito. Sarà la giuria popolare a scegliere i vincitori: i due disegni che riceveranno più “like” nelle due categorie “Alunni di prima e seconda elementare” e “Alunni di terza, quarta e quinta elementare”. I vincitori riceveranno in premio dei bellissimi kit di montaggio per aiutarci a costruire la Città della Scienza del futuro.