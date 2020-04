Stasera in TV: “L’uomo bicentenario” e “Prova a prendermi”

Un’altra sera a casa? Nessun problema. Il palinsesto TV offre tantissimo per gli amanti del grande cinema e non solo: i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera, mercoledì 22 aprile.

L’uomo bicentenario [TV8 21.30]: Richard Martin acquista un robot nuovo di zecca, per svolgere i compiti più umili in casa. L’automa, ribattezzato Andrew, diventa pian piano membro della famiglia, sempre più amato e rispettato, e comincia a provare sentimenti quasi umani.

Prova a prendermi [Iris 21.00]: Frank Abagnale Jr. è il tipico ragazzo americano di buona famiglia degli anni ‘60, ma l’improvviso dissesto finanziario del padre e il divorzio dei genitori lo spingono ad andare via di casa. Per sbarcare il lunario inizia la trafila delle sue abili truffe, cambiando identità più e più volte. Per l’agente Hanratty dell’FBI acciuffarlo diventerà una ragione di vita.

Jurassic Park III [Italia uno 21.21]: un avventuriero e sua moglie coinvolgono il paleontologo Alan Grant a fare un tour a bordo di un aereo a Isla Sorna. L’isola, una volta sede del famoso parco preistorico, si è trasformata in un ambiente perfetto per la crescita e lo sviluppo dei dinosauri. Quando rimangono bloccati sull’isola a causa di un incidente, il dottor Grant scopre le vere intenzioni dei due.

Tu si què vales [Canale 5 21.20]: Artisti e sportivi in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Solo due minuti di tempo per convincere i giudici e la giuria popolare del loro talento.

Meraviglie, la penisola dei tesori [Rai1 21.25]: Puntata dedicata a Piazza dei Miracoli a Pisa del programma condotto da Alberto Angela insieme anche a Andrea Bocelli, che racconterà il legame con la sua città. Sempre in questa puntata viaggio alla scoperta di Matera, insieme a Sergio Castellitto, e del Monte Bianco, luogo di nascita dell’alpinismo.