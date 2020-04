Stasera in TV: in onda “Hotel Transylvania” e “Un ponte per Terabithia”

Ecco le proposte di LiveUnict per la serata di oggi, 21 aprile: un buon film è ciò che ci vuole per non pensare all'emergenza sanitaria. Ecco cinque proposte per non annoiarsi stasera.

Earth – Un giorno straordinario [Rai 2, ore 21:20]: Un viaggio stupefacente che rivela l’eccezionale potenza della natura. Nel corso di una sola giornata, seguiamo il percorso del sole dalle montagne più alte alle isole più remote, dalle giungle esotiche a quelle urbane. I sorprendenti progressi nella tecnologia delle riprese vi faranno conoscere da vicino un cast di personaggi incredibili: un cucciolo di zebra che cerca disperatamente di attraversare un fiume in piena, un pinguino che sfida eroicamente la morte per sfamare la sua famiglia, un branco di capodogli a cui piace sonnecchiare in posizione verticale e un bradipo in cerca d’amore.

Un ponte per Terabithia [Canale 20, ore 21:05]: Jesse ama dipingere, ma sia i suoi familiari sia i suoi compagni di scuola lo prendono in giro. Quando conosce Leslie, i due immaginano un bosco incantato dove rifugiarsi dalla realtà.

Hotel Transylvania [Tv 8, ore 21:30]: Dracula è il proprietario e gestore dell’Hotel Transylvania, un resort a cinque stelle destinato ai mostri di tutto il mondo. Per il 118° compleanno della figlia Mavis, Dracula decide di organizzare una festa e invita tra gli altri gli amici Frankenstein con la moglie Eunice, la Mummia Murray, l’Uomo invisibile Griffin e una famiglia di lupi mannari composta da Wayne, Wanda e i loro figli. Mai avrebbe immaginato che a chiedere ospitalità nel suo albergo arrivasse anche Jonathan, un giovane umano che sfortunatamente si prende una cotta per Mavis.

Ted 2 [Italia 2, ore 21:20]: Mentre l’amico John (Mark Wahlberg) è ancora single, l’orsacchiotto Ted ha sposato Tami-Lynn e manifesta il desiderio di divenire padre. La corte di stato però non gli consente di adottare un bambino e lo dichiara una non persona, costringendolo a intraprendere una battaglia legale per la quale sarà disposto a reclutare il miglior avvocato di diritti civili di New York.

Tutto può succedere [La5, ore 21:10]: Attempato dongiovanni si innamora della madre della sua amichetta di turno. Non volendo ammetterlo la spinge tra le braccia del suo giovane cardiologo e poi si pente.