Stasera in TV: “Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald” e Montalbano

La tv tiene ottima compagnia durante il distanziamento sociale: ecco i consigli della redazione sui migliori programmi da guardare stasera.

Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte [Rai 1, ore 21:25]: Girolamo Cascio, noto costruttore edile di Vigata, viene trovato morto sul ciglio di una strada. Montalbano non crede alla tesi dell’incidente e comincia ad indagare fra i possibili nemici di Cascio. Fra questi spicca la figura di un’altro costruttore, Rocco Pennisi, concorrente di Cascio ed appena uscito di prigione dopo una condanna a vent’anni per l’omicidio del suo socio Giacomo Alletto. Ma la soluzione del caso non sembra così scontata…

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald [Canale 5, ore 21:21]: Secondo capitolo della serie “Animali Fantastici”, spin-off della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling. Il film ruota attorno alle vicende di Newt Scamander e Albus Silente che cercano di ostacolare il mago oscuro Gellert Grindelwald.

The Prestige [Iris, ore 21:00]: Borden e Angier sono due illusionisti, diventano acerrimi rivali quando a causa di un incidente uno di loro perde la moglie e attribuisce all’altro la colpa. La rivalità aumenta ancora di più quando Borden debutta con un numero inedito. Angier diventa ossessionato dal rubargli il trucco.

Madame Bovary [Cielo, ore 21:15]: James Mason intepreta il celebre scrittore Gustave Flaubert accusato di aver scritto un osceno romanzo. In tribunale racconterà la storia di Emma Bovary, moglie di un medico e amante di un gentiluomo.