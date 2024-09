Quarta giornata di serie C, con il Catania, reduce dalla vittoria esterna contro la Juventus Next Gen per 1-3, che ospiterà il Picerno al “Massimino”, domani sera, ore 20:45. La squadra di Toscano si trova, al momento, ai piani alti della classifica con 7 punti in 3 giornate, così come il Picerno, con gli stessi punti ma capolista per differenza reti. Anche i Lucani, dunque, sono tra le maggiori contendenti per ottenere la promozione in serie B.

Per coloro i quali non potranno recarsi allo stadio “Cibali”, il match verrà trasmesso su Sky Sport, nel canale 252, e in streaming su Sky Go o NOW.

Ecco quali sono le probabili formazioni delle 2 compagini:

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Monaco, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti, Sturaro, Di Tacchio, Anastasio; Luperini, Carpani; Lunetta.

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Pitarresi; Energe, Petito, Esposito; Maiorino.