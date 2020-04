Offerte lavoro Catania: tutte le figure ricercate

Offerte lavoro Catania: nonostante siano ormai quasi due mesi che in Italia si vive un lockdown totale, il mondo lavorativo non si è fermato. Lo dimostrano le decine di annunci che vengono pubblicati ogni giorno; sono molte le posizioni aperte, aspettano solo il candidato ideale.

Dunque, mentre il Belpaese si avvicina ad un nuovo step di questa inusuale quarantena, quale miglior modo di portarsi avanti, se non cercare una nuova occupazione? La migliore posizione potrebbe essere proprio dietro l’angolo. Questa settimana gli annunci vengono dall’azienda Apple fino all’INAF; ecco tutti gli annunci migliori.

Offerte lavoro Catania: INAF

Uno degli annunci di questa settimana arriva direttamente dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. Sul sito, infatti, si può consultare un bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato per la durata di un anno. La posizione aperta si trova all’osservatorio astrofisico catanese.

Il candidato andrebbe ad occuparsi di una ricerca dal titolo “studio e caratterizzazione di rivelatori per radiografia muonica di vulcani e caratterizzazione di rivelatori SiPM mediante strumentazione elettro-ottica specifica”. Sul sito dell’INAF sarà possibile consultare il bando; in ogni caso, tra i primi requisiti richiesti, vi sono la laurea in Fisica o Astronomia o in Ingegneria; servirà inoltre il Dottorato di ricerca.

Offerte lavoro Catania: Apple

Apple cerca un nuovo Specialista Tecnico da inserire tra le fila dei suoi lavoratori. In particolare, il candidato andrebbe ad occuparsi di diverse mansioni: dall’aiutare direttamente un cliente fino ai generici servizi di assistenza. L’opportunità di lavoro è sia part-time che full-time.

Requisiti fondamentali per questa posizione aperta sono: saper valutare le esigenze di assistenza dei clienti al loro arrivo nello Store, per poi fornire soluzioni o indirizzarli ad altri membri del team. Serve inoltre saper applicare competenze e abilità tecniche a seconda della situazione; infine si deve essere capaci di adattarsi ai cambiamenti derivati dall’evoluzione dei prodotti.

Offerte lavoro Catania: Baby Sitter

Ultimo in elenco ma non meno importante è il lavoro come baby sitter. Questa settimana, infatti, sono numerose le richieste da parte di genitori che devono recarsi al proprio posto d’impiego e non possono lasciare i propri bambini da soli a casa.

In aiuto dei genitori con più bisogno, interviene anche il bonus baby sitter 2020: se si hanno tutti requisiti richiesti, si potrà beneficiare di circa 600 euro, maggiorati a 1000 in caso di appartenenza al personale sanitario o alle Forze dell’Ordine.