Concorso INPS 2020: le novità su date e requisiti

Concorso INPS 2020: nonostante l'emergenza Coronavirus in corso, il reclutamento di personale non si fermerà. Ecco tutte le novità in merito.

Concorso INPS 2020 – A dispetto delle difficoltà che il mondo intero sta vivendo a causa dell’emergenza epidemiologica Coronavirus, il concorso INPS non si fermerà. Tuttavia, sarà certamente necessario rispettare le direttive legate al contenimento del contagio da Covid 19. Secondo quanto dichiarato recentemente, i posti disponibili sono più di 1800 ma si potrebbe assistere ad un ampliamento per raggiungere la quota di 2000 posti. Ecco le principali informazioni riguardo a bando, requisiti e preparazione.

Concorso INPS 2020: il bando

Non ci sono ancora certezze sulla possibile data di pubblicazione del bando. Tuttavia, è molto probabile che esso sia presente sulla Gazzetta Ufficiale nel corso dell’estate, anche se si vocifera di una possibile anticipazione della pubblicazione.

Concorso INPS 2020: i requisiti

Non essendo ancora disponibile il bando, non esiste una lista di requisiti che il candidato al concorso deve possedere. Tuttavia, è possibile che venga richiesta la laurea magistrale per le classi giuridiche, economiche o appartenenti al ramo di scienze politiche. Sembrerebbe inoltre esclusa la necessità del possesso di una certificazione di lingua inglese livello B2 per partecipare al concorso.

Non si hanno invece certezze sulla possibilità di ammissione alle prove di candidati in possesso del solo diploma di scuola superiore. Questo dato sarà sicuramente chiarito al momento della pubblicazione del bando.

Concorso INPS 2020: materie e domanda di partecipazione

Secondo le informazioni circolanti in merito, è possibile che il concorso preveda una prova preselettiva, soprattutto considerando l’alta quantità di candidati attesa. Per quanto riguarda la tipologia di materie della prova preselettiva, è possibile pensare che si tratterà delle stesse degli anni precedenti, vale a dire domande a risposta multipla di logica, cultura generale, e alcune atte a valutare le competenze informatiche e di lingua inglese. Non è invece possibile sbilanciarsi sul contenuto delle prove successive prima della pubblicazione del bando.

Per quanto riguarda l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso, sicuramente la procedura si svolgerà per via telematica. Sarà quindi necessario procedere attraverso l’applicazione ConcorsINPS per la quale sarà previsto l’utilizzo di un PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La procedura dovrà chiaramente essere effettuata secondo le tempistiche e i termini specificati nel bando di concorso, non appena disponibile.