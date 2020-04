Concorsi pubblici 2020: i bandi attivi e in scadenza

I concorsi pubblici banditi in Italia: posti e scadenze per partecipare alle selzioni pubbliche in vari settori.

I concorsi pubblici sono momentaneamente sospesi, tuttavia, alcune posizioni di necessità restano aperte e si inizia a programmare la ripresa prevista per la fine dell’estate. Nuovi bandi sono in arrivo in vari settori.

Concorsi pubblici 2020: bando per 93 nuovi ufficiali dell’Esercito

Il bando prevede il reclutamento di 93 ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di Commissariato dell’Esercito. La domanda di partecipazione si potrà inviare entro il 19 aprile 2020 tramite il portale on-line del Ministero della Difesa.

Concorsi pubblici: 105 posti area operativa Banca d’Italia

Concorsi pubblici per la copertura di 105 posti di personale dell’area operativa, vari profili professionali con contratto a tempo indeterminato, presso la Banca d’Italia.

Si ricercano; 10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline economiche; 10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline giuridiche; 20 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline statistiche; 25 Assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo dell’ICT; 40 Vice assistenti (profilo amministrativo).

Per presentare la candidatura come vice-assistenti è necessario il diploma, per gli altri profili sarà necessaria una laurea triennale in materie specifiche. Non si ci può selezionare per più bandi. Dopo la preselezione il concorso prevede una prova scritta, con tre quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel bando e di un elaborato in lingua inglese e una prova orale finale, La data di scadenza del bando è stata prorogata al 18 giugno a causa dell’emergenza epidemiologica.

Concorsi pubblici in arrivo

In arrivo anche il prossimo Concorso Funzionari Ministero della Giustizia 2020; 1095 posti disponibili per laureati per delle assunzioni straordinarie presso il Ministero.

Molto atteso anche il concorso Inps attualmente sospeso e probabilmente da bandire in estate: le prove potrebbero svolgersi verso la fine dell’anno. Stessa sorte per il concorso Inail la cui prova preselettiva non è ancora stata effettuata.

Il maxi concorso del Comune di Roma poi dovrebbe dare un posto di lavoro a 20 funzionari avvocati, 100 funzionari amministrativi, 80 funzionari servizi educativi, 80 funzionari servizi tecnici, 140 funzionari assistenti sociali,250 istruttori amministrativi, 100 istruttori servizi informatico e telematici, 200 istruttori tecnici costruzioni, ambiente e territorio, 500 istruttori di Polizia locale, 42 Dirigenti, 70 Giardinieri.