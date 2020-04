Concorsi pubblici: quando si ripartirà?

Dopo il rinvio di 60 giorni per il Coronavirus, ecco la bozza di calendario per i concorsi pubblici che si terranno nei prossimi mesi.

Con l’emanazione del decreto Cura Italia, i concorsi pubblici hanno subito una sospensione di 60 giorni per le prove di selezione. Nel frattempo sono continuati ad uscire i bandi per nuovi concorsi. Sono salve, le selezioni sui curriculum o da svolgersi in modalità telematica.

Però il calo dei contagi e dei ricoverati, fanno ben sperare per le prossime settimane, con il mese di maggio che potrebbe veder ripartire i concorsi pubblici inizialmente previsti e per il momento stoppati. Bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma dopo Pasqua, avremo notizie e conferme dal Governo.

Vediamo come e quando si svolgeranno i vari concorsi pubblici:

Concorso funzionari giudiziari

Del concorso per funzionari giudiziari si è già svolta la prova preselettiva, che resta quindi valida. Si attendono conferme, invece, sulla prova scritta, che potrebbe quindi svolgersi tra fine maggio e giugno, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Concorso Mibact

La prova scritta era prevista per il 24 aprile ma è stata rinviata e non si svolgerà in quella data. Non c’è ancora ufficialità sulla nuova data, ma con la fine delle festività pasquali, potrebbe essere annunciata la nuova data che dovrebbe essere a giugno. Il concorso prevede l’assunzione di 500 figure tramite i centri per l’impiego. Inoltre, sono previsti bandi per l’assunzione di 250 funzionari amministrativi, e 389 assistenti (64 assistenti informativi e 334 assistenti amministrativo-gestionali).

Concorso Inail

Di questo concorso ancora non si è svolta nemmeno la prova preselettiva. Si attende quindi nella seconda metà di aprile la convocazione con la nuova data che dovrebbe essere tra fine giugno e luglio.

Concorso Inps

Era uno dei concorsi più attesi, ma l’epidemia di Coronavirus ha rimandato la pubblicazione del bando. Secondo i rumors, il bando uscirà tra fine agosto e ottobre, e la prova preselettiva si dovrebbe svolgere tra fine 2020 e i primi mesi del 2021.

Concorso 2700 cancellieri e Concorso Direttori Ministero Giustizia

Erano attesi per la primavera i bandi per l’assunzione di 2700 cancellieri esperti e per i direttori del ministero della Giustizia. La selezione riguarda personale esterno, piuttosto che personale già in servizio seppure con altre mansioni. La prova preselettiva dovrebbe svolgersi in autunno tra settembre ed ottobre.

Concorso Agenzia delle Entrate

Dovrebbero essere due i bandi che usciranno per l’Agenzia delle Entrate:

Concorso funzionari tecnici (architetti, ingegneri e forse anche geometri) che uscirà in estate e con prove entro fine anno;

Concorso funzionari amministrativo-tributari, che dovrebbe uscire nel 2021.

Concorso Scuola

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato nuove assunzioni nel mondo scolastico, che dovranno effettuarsi entro la fine di questo. Ci sono però dei ritardi per la compilazione delle graduatorie, come anche dichiarato dalla ministra Azzolina.

Questi i bandi che usciranno:

concorso straordinario secondaria, per consentire l’entrata in servizio entro settembre 2020;

concorso ordinario secondaria, di cui deve ancora tenersi la prova preselettiva e che slitterà a luglio o a settembre;

concorso infanzia e primaria;

concorso straordinario secondaria per l’abilitazione.

Le prove preliminari del V ciclo Tfa sostegno si terranno, a meno di improvvisi rinvii, il 18 e il 19 maggio.

Concorso Dsga

Si sono già tenute le prove scritte, si attende il mese di giugno, in cui tutte le regioni pubblicheranno gli esiti. Le prove orali dovrebbero svolgersi a luglio, per consentire ai vincitori di entrare in servizio a settembre.

Concorso Prefetti

Il 19 maggio verrà reso noto il calendario della preselettiva e la banca dati dei quiz, per consentire lo svolgimento tra giugno e luglio della prima selezione.

Concorso Magistratura

Il 24 aprile verrà pubblicato il calendario con le prove che potrebbero essere rinviate a settembre per non accavallarsi con altre selezioni, tra cui quelle dei funzionari. Ancora però non c’è conferma e quindi la data di giugno resta confermata, in attesa di maggiori dettagli.

Concorso segretari comunali

Le prove scritte si sono già svolte, si attendono gli esiti tra giugno e luglio

Concorso Senato della Repubblica

Il 21 aprile verranno pubblicate le informazioni sulla prova preselettiva per 60 coadiutori parlamentari e 30 assistenti parlamentari.

Concorso Camera dei Deputati

La preselezione per 50 assistenti parlamentari dovrebbe slittare a luglio. Si attende invece la conferma del calendario per la prova per 30 consiglieri parlamentari che è attualmente fissato per fine maggio.