Coronavirus, 164 mila morti nel mondo: il punto sulla pandemia

In Europa e nel mondo continua ad avanzare l'epidemia da Covid, con numerosi focolai ancora attivi che fanno crescere il numero dei contagiati. Crescono pure i decessi, arrivati adesso a quota 164 mila morti.

Mentre in Italia scendono i contagi e calano anche i ricoverati in terapia intensiva, nel resto del mondo ci sono diversi focolai in crescita: negli Usa, in particolare, cresce il numero dei nuovi infetti e dei decessi a causa del virus.

Ad oggi, la pandemia di Coronavirus ha causato 164.016 morti certificati nel mondo, mentre i casi sono 2.363.210: lo afferma il conteggio della France Press, che precisa sempre che si tratta di numeri ufficiali, e che le cifre reali potrebbero essere molto più alti, visto che molti paesi contano solo casi e vittime negli ospedali. I paesi che hanno registrato più morti nelle ultime 24 ore sono gli Usa (2.926), la Gran Bretagna (596) e l’Italia (433).

In Usa i decessi per Covid-19 hanno superato quota 40 mila (40.585 per l’esattezza), circa un quarto del totale mondiale, mentre i casi positivi sono 742.442, quasi un terzo di quelli del pianeta. Lo riferisce il sito della Johns Hopkins University.

In Europa i morti sono ormai oltre 100.000, i due terzi delle vittime in tutto il mondo.

In Austria la situazione Covid è “sotto controllo, anche negli ospedali“, grazie ad una reazione “veloce e decisa“. Lo ha detto il cancelliere Sebastian Kurz in un’intervista alla Cnn. Le riaperture avverranno “passo dopo passo“, aumentando parallelamente il numero di test. “Registriamo ora un centinaio di contagi al giorno e questo ci rende molto felici“, ha aggiunto Kurz, ma il percorso durerà mesi e poi ci sarà “una nuova normalità“, con “il massimo di libertà possibile date le limitazioni necessarie“.

La Spagna ha registrato 410 decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore, un bilancio che porta il totale a 20.453: lo ha reso noto il governo, secondo quanto riporta El Pais. L’aumento giornaliero scende così sotto quota 500 per la prima volta dal 24 marzo scorso, quando il bilancio dei decessi in 24 ore superò questa soglia con un balzo di 514 vittime rispetto al giorno precedente. Intanto, il numero dei casi è salito a quota 195.944, pari a un incremento di 4.218 contagi rispetto a ieri. Le persone guarite finora sono 77.357.

La Tunisia ha registrato nelle ultime 24 ore solo 2 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 866 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero della Sanità di Tunisi precisando che i decessi ufficiali rimangono invariati a quota 37, così come i guariti (33). Le persone ancora in quarantena sono 3.500.