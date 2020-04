In coma a Bergamo, guarisce a Palermo: “Mi tatuo la Sicilia sul cuore”

Trasportato da Bergamo a Palermo per mancanza di posti, riesce a sconfiggere il Covid. Ettore non vede l'ora di tornare a casa, ma ringrazia tutti i medici e gli infermieri che l'hanno salvato.

Ricoverato a Bergamo per aver contratto il Covid-19, Ettore Consonni, magazziniere in pensione, è stato trasportato a Palermo per mancanza di posti. Le sue condizioni erano, sin da subito, apparse gravissime ma l’uomo è riuscito a sconfiggere il virus e adesso ringrazia i medici siciliani.

Era stato un aereo militare a trasportarlo fino a Palermo: in coma e ricoverato in terapia intensiva, Ettore non si era reso conto di non essere più a Bergamo. “Mi sono addormentato a Bergamo, la mia città, e mi sono svegliato a Palermo. Ma io mica ci credevo…”, ha dichiarato in un’intervista a Repubblica.

“Qui mi hanno resuscitato, grazie: ci sono infermieri e medici speciali”, ha continuato ringraziando tutti i medici e gli infermieri che gli sono stati accanto e che gli hanno permesso di mantenere i contatti, tramite video chiamata, con la sua famiglia. Ettore non vede l’ora di tornare a casa, ma dichiara: “La Sicilia me la tatuerò sul cuore”.