UNICT – Tour virtuale nelle “mirabilia” dell’Ateneo [VIDEO]

In questo clima surreale, sono molti i modi per cercare uno sprazzo di normalità. Ecco come fare un giro alla mostra curata dal Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Catania stando seduti sul proprio divano.

In attesa che tutto torni alla normalità, le nostre vite si aggrappano alla tecnologia, che mai come in quesi giorni ci aiuta a passare le nostre giornate. Ed è proprio grazie ad essa che è possibile continuare a viaggiare tra musei, collezioni e mostre restando seduti sul proprio divano, con video e tour virtuali.

Una delle mostre da non perdere è quella curata dal Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Catania intitolata “I saperi dell’Università e le mirabilia siciliane”. Le collezioni della mostra comprendono busti di personalità importanti, testi antichi, strumenti scientifici, collezioni di farfalle, ceramiche e altri reperti appartenenti al patrimonio culturale dell’Università etnea.

Sita al piano terra del Palazzo Centrale di Ateneo, la mostra è composta da sei percorsi didattico-educativi: storia dell’Ateneo, giurisprudenza e ricerca storica, progresso nella ricerca medica e scientifica, progettazione del territorio, archeologia del territorio e ambiente del territorio.

Per consentire il viaggio attraverso questi sei sentieri c’è il video realizzato da Zammù TV poco dopo l’inaugurazione della mostra, nel 2018. In questo video la curatrice dell’esposizione, la prof.ssa Germana Barone, accompagna gli spettatori alla scoperta di alcuni pezzi della collezione, un piccolo assaggio in attesa di poter tornare a visitare le sale della mostra di persona.