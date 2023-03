UNICT – Divulgare matematica tra i giovani: arriva “Mathematics in the street”

Università di Catania: a Palazzo Centrale un evento per divulgare la matematica trai più giovani, tra giochi curiosità e paradossi. Arriva "Mathematics in the street".

Università di Catania: il 14 marzo sarà la Giornata Internazionale della Matematica, detta anche PiGreco Day, e per l’occasione, domenica a Palazzo Centrale dalle 9 alle 13 arriva l’evento “Mathematics in the street”, un’ occasione per divulgare la matematica tra i più giovani. Protagonisti dell’evento Quesiti, paradossi, rompicapo, indovinelli e altri curiosi giochi di aritmetica, algebra, geometria e calcolo delle probabilità.

L’iniziativa, nata in Spagna qualche anno fa con il nome di “Maths in the street”, viene ormai svolta in simultanea con altre città europee per diffondere, in maniera piacevole, la matematica tra i giovani. A Catania la manifestazione sarà realizzata a cura del dipartimento di Matematica e Informatica dell’Ateneo, e in particolare del corso di laurea in Matematica presieduto dalla prof.ssa Elena Guardo, e nell’ambito del progetto PIACERI 20/22 “New Trends in Combinatorics, Geometry and Topology towards applications”, in collaborazione con la sede etnea dell’associazione Mathesis, quest’ultima in prima linea per la promozione dell’iniziativa, come spiegato dal prof. Alfio Ragusa, presidente di Mathesis: “Grazie anche all’impegno di molti nostri studenti e ricercatori cercheremo di incuriosire i passanti, in particolare i giovani, su problemi legati alla Matematica — afferma il prof Ragusa — per dare un aspetto più giocoso e divertente a questo affascinante mondo, spesso sconosciuto o rifuggito, che rappresenta, come sosteneva Galileo, la lingua in cui è scritto l’Universo”.