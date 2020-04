Stasera in TV: “Belle e Sebastien” e “Twilight 2 – Moonlight”

Arriva il weekend e prosegue la quarantena; se stasera cercate un film eccovi i consigli della redazione su ciò che potrete trovare stasera in tv.

Belle e Sebastien [Rai 1, ore 21.30]: Sebastien è cresciuto, ha 12 anni e con Belle sono ancora inseparabili, anzi la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta buona volontà. Una sera ascolta una conversazione tra Pierre, suo padre, ed Angelina, da poco sposi, scoprendo le loro intenzioni di trasferirsi presto in Canada. Sebastien è amareggiato, non vuole lasciare il nonno che invece lo sprona a scoprire il mondo.

Twilight II – Moonlight [Italia 1, ore 21.20]: Bella Swan partecipa alla festa per il suo diciottesimo compleanno organizzata in casa della famiglia di Edward Cullen, il vampiro eternamente diciassettenne di cui si è innamorata. Aprendo un regalo si ferisce accidentalmente con la carta del pacco, scatenando la sete incontrollabile di Jasper e la sua reazione violenta. Edward interviene per proteggerla dall’attacco e si rende conto che per Bella, lui e la sua famiglia sono una fonte perenne di pericolo. Così i Cullen decidono di lasciare Forks e Bella, nella speranza che la ragazza lo dimentichi.

Nome di donna [Rai 3, ore 21.20]: Nina si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi. Un mondo elegante, quasi fiabesco. Che cela però un segreto scomodo e torbido. Quando Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le sue colleghe, italiane e straniere, per affrontare il dirigente della struttura, Marco Maria Torri in un’appassionata battaglia per far valere i suoi diritti e la sua dignità.

Puoi baciare lo sposo [Canale 5, ore 21.40]: Un padre che si autodefinisce “aperto” e tollerante, scopre di non essere di vedute poi tanto liberali quando suo figlio annuncia le imminenti nozze con il compagno. Scombussolato dalla notizia, da chiassoso paladino nella lotta contro ogni forma di discriminazione, regredisce nel più accanito oppositore dell’unione tra omosessuali, ostacolando la felicità del figlio con una serie di situazioni imbarazzanti.

Il fidanzato di mia sorella [Rai Movie, ore 21.10]: Richard (Pierce Brosnan), brillante professore di poesia a Cambridge, è un inguaribile donnaiolo che, dopo aver incontrato la donna della sua vita (Salma Hayek), si trasferisce in California e cerca di dare una regolata alla sua passione per il gentil sesso. Le cose per Richard, però, si complicano quando si scopre che Kate (Jessica Alba), la sorellastra di lei che studia al college, è rimasta incinta.