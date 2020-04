Coronavirus in Sicilia, calano ricoveri e terapia intensiva: i dati di oggi

Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del contagio in Sicilia a oggi 17 aprile: i casi positivi nell'Isola continuano a non destare particolare preoccupazione, in aumento il numero dei tamponi effettuati.

Sono stati resi noti i nuovi numeri, da parte della Regione Siciliana, per quanto concerne l’emergenza Coronavirus in Sicilia. Da qualche giorno a questa parte la curva dei contagi da coronavirus in Sicilia sembra essersi appiattita: il numero dei nuovi casi positivi confermati non presenta picchi. Come avviene ogni giorno, la Regione Siciliana comunica il quadro dei contagiati nell’Isola.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 17 aprile), in merito all’emergenza coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 45.172 (+2.767 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.625 (+46), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.139 persone (+31), 296 sono guarite (+12) e 190 decedute (+3).

Degli attuali 2.139 positivi, 567 pazienti (-6) sono ricoverati – di cui 46 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.572 (+37) sono in isolamento domiciliare. La situazione in Sicilia, quindi, continua a mantenersi stabilmente positiva, in linea con i dati registrati a livello nazionale da qualche giorno a questa parte. Lo stesso dato, inoltre, è confortato dalle notizie che giungono dal Policlinico di Catania, dove da due giorni non si registrano nuovi casi.

Anche in considerazione di ciò, la Regione Siciliana ha riunito il Comitato tecnico scientifico e starebbe studiando i prossimi step per la cosiddetta “Fase 2”. Si ricorda, infatti, che l’assessore Razza nei giorni scorsi ha dichiarato l’opposizione del governo regionale a una proroga delle restrizioni oltre il 3 maggio, in quanto in Sicilia la situazione epidemiologica sarebbe diversa rispetto ad altre zone d’Italia.

Tuttavia, è di qualche giorno fa la denuncia di Ugl in merito alla carenza di tamponi e reagenti negli ospedali siciliani.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.