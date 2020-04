Calano i casi a Catania: 0 positivi da due giorni al Policlinico

Numeri di contagio in calo: lo si registra nel campo degli ospedali catanesi. Da due giorni il Policlinico conta 0 nuovi casi positivi.

L’impressione che si stia passando – nella provincia etnea – da una condizione pandemica ad una endemica sembra farsi strada: lo si evince dai numeri registrati dalle ultime 48 ore negli ospedali catanesi.

Secondo quanto riportato dalla Sicilia, da due giorni non si registrano casi positivi al Coronavirus al Policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania. Mentre due tamponi sono risultati positivi all’ospedale Garibaldi. Due nuovi casi anche all’azienda ospedaliera Cannizzaro, dopo due giorni con 0 casi: i due pazienti positivi al Covid-19 sono un’anziana di una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) e un parente di un soggetto positivo. Nel frattempo, sempre all’ospedale Cannizzaro, sono guariti e dimessi 4 pazienti.

Risulteranno decisive le prossime settimane per calcolare l’andamento del contagio e che piega prenderà durante l’Estate. Nel frattempo, sarà fondamentale il lavoro che svolgeranno le Usca (Unità speciali continuità assistenziale) dell’Asp, per limitare e tenere sotto controllo il Coronavirus casa per casa e nelle Rsa dove si è già presentato.