Sanzionati due turisti che facevano il tour della Sicilia, contravvenendo alle norme sulla limitazione degli spostamenti

In piena emergenza Coronavirus stare a casa e rispettare le norme contro la diffusione del Covid-19 è compito di ogni cittadino. Ma deve essere sfuggito di mente ai due fermati dalla Polizia di Stato a Siracusa.

La coppia formata da due coniugi tedeschi in vacanza, stava facendo il giro turistico della Sicilia a bordo del loro camper, non rispettando il decreto nazionale per limitare la diffusione del contagio, quando è stata fermata dalla Polizia e multata.