Cassa integrazione e assegno ordinario: le novità

In risposta all’emergenza Coronavirus sono state introdotte novità per la cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga.

Novità per i lavoratori colpiti dall’emergenza Covid-19. Le prestazioni erogate dall’Inps a sostegno dei lavoratori la cui attività è stata sospesa o ridotta a causa delle disposizioni nazionali per contenere la diffusione del virus sono state estese, aumentando così il numero dei possibili beneficiari.

Con il “decreto liquidità” aumentano i soggetti che possono accedere alla cassa integrazione ordinaria e in deroga, e all’assegno ordinario, con causale COVID. Il provvedimento ha esteso infatti tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

La cassa integrazione ordinaria Covid-19 può essere erogata come quella normale, tramite conguaglio su UNIEMENS, oppure mediante pagamento diretto al lavoratore. Inoltre, sono stati aboliti il pagamento del contributo addizionale e i normali limiti di 52 settimane nel biennio mobile, di 24 mesi nel quinquennio mobile e di 1/3 delle ore lavorabili, il tutto per garantire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

Non è necessario, inoltre, che i lavoratori abbiano un’anzianità di almeno 90 giorni di lavoro effettivo, basta che risultino dipendenti alla data del 17 marzo 2020.

Possono richiedere la cassa integrazione le seguenti categorie di aziende: