Sicilia, nave per quarantena migranti: c’è l’ok di Roma

Il Presidente della Regione Nello Musumeci, negli scorsi giorni aveva trovato una nave per la quarantena da fare osservare ai migranti. Adesso c'è il via libera del Governo a questa soluzione.

Come già annunciato dallo stesso Nello Musumeci negli scorsi giorni, è stata trovata una nave in grado di poter ospitare i migranti in arrivo in Italia, che sono sottoposti a quarantena. Si tratta della nave Azzurra della compagnia GNV e che è in grado di ospitare fino a 488 persone a bordo, dotata di protocollo sanitario per gestire l’emergenza e la quarantena.

Queste le parole usate da Nello Musumeci: “Sono felice che, finalmente, il governo nazionale abbia accolto la mia proposta sulla quarantena per i migranti. Quando nessuno ne parlava e si andava alla ricerca di strutture nei centri abitati, abbiamo offerto l’idea di una adeguata nave ormeggiata in rada: zero pericolo contagi e ridotta pressione sul Sistema sanitario regionale. Spero che Roma, adesso, formalizzi il contratto nelle prossime ore, prima di nuovi sbarchi“.

La proposta del Presidente, era stata avanzata negli scorsi giorni per trovare una soluzione per i migranti in arrivo che dovevano osservare la quarantena. Mancava il via libera del Governo per sottoscrivere il contratto e come affermato dal Presidente della Regione, è compito del governo centrale sottoscriverlo.

Questo era stato l’appello lanciato negli scorsi giorni per risolvere la situazione: “Non c’è più motivo di scaricare sulle strutture della Sicilia il peso organizzativo di collocare centinaia di persone immigrate, pronte a sbarcare nei prossimi giorni sulle coste siciliane, vittime di spregiudicati venditori di carne umana. La Sicilia – prosegue il governatore – non vuole vivere col Coronavirus la stessa drammatica esperienza della Lombardia: la gente ha paura, i sindaci hanno civilmente lanciato l’allarme, come faccio io da tre giorni. Evitiamo altra tensione sociale. I migranti che rischiano di annegare vanno soccorsi e messi in quarantena. Ma lo si faccia su una nave in rada. E anche presto“.