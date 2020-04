Catania, domani riparte la sanificazione delle strade: i quartieri interessati

Proseguono le attività di sanificazione e disinfezione su tutto il territorio comunale

Per prevenire il rischio di contagio da Coronavirus, l’amministrazione comunale continua le operazioni di bonifica. Le prossime previste dal 18 al 28 aprile. La disposizione parte dal sindaco Pogliese e le operazioni vedranno la cooperazione dell’assessorato all’Ecologia e della Polizia di Stato, che ha messo a disposizione un mezzo speciale.

La sanificazione partirà alle 22.30 e seguirà questo calendario:

18 aprile – centro, piazza Cavour, piazza Roma, piazza Stesicoro, corso Sicilia, piazza Università, piazza Duomo e via Etnea;

20 aprile – via Plebiscito da via Santa Maddalena al semaforo di via Vittorio Emanuele II, Santo Bambino;

21 aprile – via Plebiscito dal semaforo di via Vittorio Emanuele II fino a via Cristoforo Colombo, San Cristoforo;

22 aprile – piazza Palestro, Acquicella, Concordia, piazza Caduti del Mare;

23 aprile – Civita, Stazione Centrale;

27 aprile – Zia Lisa, Villaggio S. Agata;

28 aprile – San Giuseppe La Rena, Villaggio Santa Maria Goretti.