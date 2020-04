Stasera in tv: in onda “Pirati dei Caraibi” e “La Pantera Rosa”

Anche questa sera annoiarsi sarà impossibile grazie al piccolo schermo: ecco tutti i migliori film previsti dal palinsesto.

Captain America: Civil War [Rai 2, ore 21:20]: nel film del 2016 la città di Laos, in Nigeria, viene colpita dall’ennesimo incidente internazionale: gli Avengers vengono coinvolti. Le pressioni politiche sul gruppo da parte del governo degli Stati Uniti, tuttavia, creano crescenti contrasti tra Captain America ed Iron Man. Non mancano nuovi avversari contro cui battersi per proteggere il mondo.

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo [Canale 5, ore 21:21]: nella terza pellicola della serie, Will Turner, Elizabeth Swann e Capitan Barbossa s’imbarcano nel tentativo di unirsi ai nove pirati lord della fratellanza e recarsi ai confini del mondo: qui è intrappolato Jack Sparrow (interpretato da Johnny Depp) insieme alla sua nave, la Perla Nera.

Elle [Rai Movie, ore 21:10]: la pellicola ha come protagonista Michèle, una donna di successo che, dopo aver subito uno stupro, inizia a dubitare di tutti gli uomini che le sono vicini e decide di scoprire chi è il colpevole. Golden Globe 2017 come miglior film straniero.

La Pantera Rosa [Paramount Channel, ore 21:10]: l’ispettore Jacques Clouseau deve indagare sulla sparizione di un leggendario diamante e per scoprire la verità si muove tra Parigi e New York. Non può mancare il celebre personaggio immaginario.