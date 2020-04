Uova di Pasqua: 3 ricette per smaltire il cioccolato in avanzo

Il cioccolato delle uova di Pasqua è una tentazione a cui è difficile saper resistere. La redazione di LiveUnict vi propone alcune ricette per smaltire il cioccolato avanzato.

Pasqua e Pasquetta hanno portato anche quest’anno una ventata di primavera e tante uova di cioccolato. Nonostante lo stato di emergenza sanitario e il modo diverso di passare le festività pasquali, tanti di noi avranno ricevuto un piccolo pensiero di cioccolato, magari inviato a domicilio da chi non può esserci fisicamente vicino.

Il cioccolato avanzato, che sia fondente, al latte o bianco, può essere facilmente utilizzato per realizzare diverse ricette di dolci. I più golosi non avranno certamente questo tipo di esigenze, ma per altri smaltire il cioccolato delle uova di Pasqua può voler dire liberarsi di una grande “tentazione”.

Vi proponiamo tre semplici ricette alla portata di tutti: tortino con cuore morbido, torta tenerina e ciambellone stracciatella. L’ingrediente principale? Il cioccolato ovviamente.

Tortino al cioccolato con cuore morbido

Ingredienti

2 uova medie

25 g di farina 00

130 g di cioccolato fondente

80 g di zucchero semolato

80 g di burro

1 cucchiaino di estratto di vaniglia o buccia grattugiata d’arancia

cacao amaro e burro q.b. per rivestire i pirottini

cioccolato fondente o bianco q.b (circa 8-10 quadratini)

1 pizzico di sale

Procedimento

Prendete il cioccolato avanzato dalle uova di Pasqua (fondente o bianco) e ricavatene dei quadratini, grandi all’incirca quanto i quadratini delle tavolette di cioccolato. Metteteli in freezer per circa 30 minuti.

Sciogliete il cioccolato fondente insieme al burro a bagnomaria. Quando si sarà fuso spegnete il fuoco e mettete da parte. Nel frattempo, in una ciotola aggiungete le uova e lo zucchero e mescolate con una frusta a mano fino ad ottenere un composto più chiaro. Aggiungete l’estratto di vaniglia e il cioccolato fuso con il burro e alla fine aggiungete la farina 00 e il pizzico di sale.

Imburrate e aggiungete un po’ di cacao amaro nei pirottini di alluminio e posizionate l’impasto in ogni pirottino, lasciando un centimetro dal bordo. Mettete al centro di ogni quadratino due pezzettini di cioccolato e ricoprite con un po’ di impasto. Cuocere in forno statico a 180° per circa 12-15 minuti. Una volta cotti, sfornate i tortini e aggiungete cacao amaro o zucchero a velo in superficie. Gustatevi il cuore cremoso.

Torta tenerina

Ingredienti 200 gr di cioccolato fondente

100 gr di burro

4 uova medie

150 gr di zucchero

50 gr farina 00

zucchero a velo q.b. Procedimento Fate a pezzettini il cioccolato avanzato dalle uova di Pasqua e scioglietelo a bagnomaria o nel microonde. Unite il burro a pezzetti e lasciate sciogliere anche questo, continuando a mescolare. Lasciate intiepidire il composto di cioccolato e burro, mescolandolo di tanto in tanto, e nel frattempo separate i tuorli dagli albumi. Montate gli albumi con metà dello zucchero, fino ad ottenere un composto fermo e spumoso, e mettete da parte. Montate adesso i tuorli con lo zucchero restante, fino ad avere un composto chiaro, ed unite a filo il composto di cioccolato e burro. Aggiungete gli albumi montati a neve al composto di cioccolato, mescolando dal basso verso l’alto, e infine la farina. Versate l’impasto in una teglia da 24 cm, imburrata e infarinata, e cuocete nel forno statico a 180° per 30-35 minuti. Cospargete la torta fredda di zucchero a velo. Ciambellone stracciatella Ingredienti 3 Uova

220 gr di z ucchero

300 gr di f arina 00

1 bustina di lievito per dolci

150 gr di olio di semi

160 gr di latte

1 bustina di vanillina

200-230 gr di cioccolato delle uova di Pasqua (di qualsiasi tipo)

Procedimento

Iniziate dividendo gli albumi dai tuorli. Montate a neve ferma con le fruste gli albumi e mettete da parte. A parte lavorate i tuorli con lo zucchero e la vanillina. Unite il latte, l’olio, la farina e il lievito setacciati. Dopo incorporate gli albumi montati a neve, mescolando dal basso verso l’alto. Infine, aggiungete all’impasto il cioccolato tritato in piccoli pezzi.

Versate l’impasto in uno stampo per ciambella da 24 cm, precedentemente imburrato e infarinato, e adagiate sulla superficie dei pezzi di cioccolato tritato grossolanamente. Infornate nel forno statico a 180°per circa 40 minuti.