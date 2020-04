Festività pasquali in lockdown: Catania sembra una città fantasma [FOTO]

Festività pasquali anomale a Catania, dove i cittadini si sono dovuti adattare alle nuove disposizioni e hanno trascorso le feste a casa. Il risultato è una Catania deserta, immortalata in questi scatti.

Pasqua e Pasquetta anomale a Catania, così come nel resto d’Italia, a causa dell’emergenza Coronavirus. In tempi diversi le vie della città sarebbero state forse meno trafficate del solito, ma vive e piene di gente in strada, che, approfittando del bel tempo, si sarebbe forse concessa una passeggiata tra le vie del centro storico o sul lungomare, magari sfruttando la bella giornata per qualche precoce tuffo in acqua.

Le fotografie pubblicate qui di seguito, scattate dalle forze dell’ordine, immortalano invece strade e zone di Catania normalmente popolatissime, ma negli ultimi due giorni del tutto deserte. Indice, forse, che la maggior parte dei catanesi ha recepito le indicazioni ministeriali e ha rispettato la quarantena, ma che, scorrendo i vari scatti, restituiscono l’idea di un silenzio quasi palpabile.